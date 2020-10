Gebühren für Bestattungen werden erhöht

Ludwigshafen.Steigende Personalkosten und Investitionen von zwei Millionen Euro etwa in die Sanierung der Trauerhallen – damit begründet die Verwaltung die Erhöhung der Bestattungsgebühren. „Sie sind seit fünf Jahren nicht mehr angehoben worden und sollen nun um durchschnittlich zehn Prozent steigen“, sagte Bereichsleiterin Gabriele Bindert am Freitag im Werksausschuss Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL). Einstimmig billigte das Gremium die Preiserhöhung. Die endgültige Entscheidung im Stadtrat gilt somit als Formsache.

Eine Erdbestattung für Erwachsene sowie für Kinder über sechs Jahre kostet danach 920 statt bisher 881 Euro. Der Betrag für eine Urnenbestattung steigt von 367 auf 400 Euro. Für ein Wahlgrab mit 30-jährigem Nutzungsrecht bei Erdbestattungen in normaler Lage müssen 1940 statt bislang 1816 Euro gezahlt werden. „Die neuen Gebühren sind damit so hoch wie in vielen anderen Städten“, merkte die Bereichsleiterin an.

„Eine Preisanhebung von zehn Prozent nach fünf Jahren ist überschaubar“, waren sich Günther Henkel (SPD) und Roman Bertram (CDU) einig. Gleichwohl forderte die SPD, künftig mit Gebührenanpassungen nicht mehr fünf Jahre lang zu warten, sondern kleine Schritte nach etwa zwei Jahren vorzunehmen. „Wir wollen nun jährlich die Gebührensituation prüfen“, sagte WBL-Geschäftsführer Peter Nebel.

Mit großer Mehrheit billigte der Ausschuss die neue Friedhofssatzung. Danach sind Tuchbestattungen aus religiösen Gründen auf dem muslimischen Feld des Hauptfriedhofs in Ausnahmefällen erlaubt. „Dies ist mittlerweile in vielen anderen Städten üblich“, sagte Bindert. René Puder (AfD) sah indes den Gleichheitsgrundsatz verletzt, weil dies nicht allen erlaubt sei. „Wir haben eine diskriminierungsfreie Formulierung, die grundgesetzkonform ist“, entgegnete Hans-Uwe Daumann (Grüne im Rat). „Wenn bei Muslimen eine Tuchbestattung vorgeschrieben ist, sollten wir es erlauben“, ergänzte Petra Malik (Linke).

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.10.2020