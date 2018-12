Geburtstagstorten und ein Feuerwerk

Ludwigshafen.Mit zwei Riesentorten und einem Feuerwerk auf dem Theaterplatz haben die „Pfalzbau Freunde“ den Abschluss der Festspiele und das 50-jährige Bestehen des Pfalzbaus gefeiert. Barbara Defossé, Vorsitzende der Gesellschaft der Freunde des Theaters im Pfalzbau, begrüßte im Gläsernen Foyer mehr als 400 Gäste, unter ihnen Alt-Oberbürgermeisterin Eva Lohse.

In ihrer Glückwunschrede blickte die Vorsitzende auf die Geschichte des Pfalzbaus. Am 29. September 1928 wurde der alte Pfalzbau am Berliner Platz eingeweiht, im Zweiten Weltkrieg wurde er zerstört. Das danach provisorisch aufgebaute Gebäude beherbergte ein Kino und das Theater. Als es dem Neubau der Hochstraße Süd weichen musste, wurde der neue Pfalzbau am heutigen Theaterplatz errichtet. Die feierliche Eröffnung erfolgte im September 1968 mit einer Aufführung von Mozarts „Zauberflöte“, einem Gastspiel des Nationaltheaters Mannheim. „Seitdem werden die Besucher durch das vielfältige, hochkarätige Theaterprogramm gleichermaßen in eine märchenhafte, dramatische, mitunter aber auch heile Welt entführt. So soll es noch viele Jahrzehnte weitergehen“, sagte Defossé.

Der Sekt und die leckeren Torten von der Bäckerei und Konditorei Lanzet kamen bei den Gästen sehr gut an. Für prächtige Stimmung sorgte auch das zehnminütige Feuerwerk auf dem Theaterplatz, das auch Anwohner erfreute. „Es war eine gelungene Veranstaltung“, stellte Andreas Scheib, stellvertretender Vorsitzender der „Pfalzbau Freunde“, fest. „Es ist schön, dass das Theater so angenommen wird. Wir haben in Ludwigshafen einen besonderen Luxus, dass die Gastspiele zu uns kommen und wir nicht nach München, Wien oder Hamburg fahren müssen“, sagte er.

„Toller Abschluss der Festspiele“

Die Gäste waren ebenfalls begeistert. „Es war zum Abschluss der Festspiele eine bemerkenswerte Inszenierung. Ich genieße den gelungenen Abend mit schönen Begegnungen“, meinte die frühere Oberbürgermeisterin Lohse. „Der heutige Abend ist ein toller Abschluss der grandiosen Festspiele. Der Pfalzbau ist ein Zugpferd für die Metropolregion Rhein-Neckar“, ergänzte Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.12.2018