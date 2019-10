Gedankenspiele für die Zukunft

Ludwigshafen.Was die Zukunft bringen mag, wird oft gefragt. Aber wenn die Zukunft etwas bringt, dann stellt sich im Umkehrschluss die Frage: Was wird verschwinden? Mit ihrem Projekt „Disappearing – Das Gipfeltreffen“ hat das Nanotheater Menschen in Ludwigshafen zur Zukunft befragt und das Ergebnis in einer „szenischen Konferenz zur Zukunft des Verschwindens“ aufgearbeitet. Das Publikum wird aktiv in die Entscheidungen eingebunden: Am Ende muss das „G7-Treffen“ eine Zukunftsagenda formulieren, „was für die Zukunft von Ludwigshafen wichtig ist.“

Im alten Bunker an der Drehbrücke im Luitpoldhafen werden die Zuschauer zunächst mit einigen Zitaten zur Zukunft konfrontiert: „Was wichtig ist, ist die Welt“, oder auch „Alle sind schön, wenn sie nichts sagen“. Die eigentliche Aufführung beginnt mit Musik von Thorsten zum Felde und Videoprojektionen von Silvan Stephan und Cedric Jankowski, die die Erde, und wie der Mensch sie zerstört, zeigen. Regisseurin Éva Adorján erläutert dies: „Mit kleinen Bällen zu spielen mag kindlich sein, aber beim genauen Hinsehen ist es unsere Erde, die sich das Publikum hin und her wirft und die wir leichtfertig verspielen.“

Es folgt eine philosophische Aufarbeitung der Frage „Was ist Zukunft?“ Die Professoren Anjali Bröcker und Selim Lohr gehen der Frage nach, wirken dabei noch witzig, insbesondere bei der Erkenntnis, dass „die Zukunft von Ludwigshafen zwischen Optimismus und Pessimismus changiert.” Eine ihrer Erkenntnisse ist, dass im Jahre 2069 die Zukunft Geburtstag feiern wird. Die beiden kommen sich näher, menschlich zumindest.

In einer weiteren Szene treffen Psyche und Apokalypse aufeinander: Aliena Wagner mit einer Spiegelnummer und ein starker Tristan Probst zeigen auf, dass das „intelligente Leben auf der Erde ausgelöscht werden wird“, dass wir mit dem Handy alle Probleme lösen können und dass ein Ausstieg schwierig ist: „Wenn ihr merkt, dass ihr ein totes Pferd reitet, dann steigt doch ab.“ Auch die beiden kommen sich menschlich näher, der „Sehnsucht der Herzen folgend“ liegen sie sich am Ende in den Armen. Danach treffen sich Lilian Laval aus der Steinzeit und Salomon Hess, zwei starke Charaktere zwischen Vergangenheit und Fortschritt. Ihre Erkenntnis: „Das größte Geschäftsmodell ist die Rettung der Zukunft.“

Am Schluss des Stücks ist die Zukunft da. Die Professoren haben ein Kind, ein Bonsai-Bäumchen, das sie lieben – und einbetonieren: Eine starke Szene und eine perfekte bildliche Darstellung der grauen Zukunft. Die Formulierung eines Fazits fällt nicht leicht, aber die Botschaft ist schon längst beim Zuschauer angekommen. Ein brutal starkes Stück. dle

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019