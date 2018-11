Gedenken an Kriegsopfer

Ludwigshafen.Bei der zentralen Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Ludwigshafen hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (vorn, 3. v. l.) am Sonntag an das Leid der Opfer der beiden Weltkriege erinnert. Im Rahmen der Feierstunde des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge hielt die SPD-Politikerin auf dem Hauptfriedhof die Gedenkrede und legte am Ehrenmal für die Kriegstoten einen Kranz nieder. Auch in den Ludwigshafener Ortsteilen gedachten die Menschen anlässlich des Volkstrauertags der Opfer von Krieg und Verfolgung. Auf den Friedhöfen legten die Ortsvorsteher Kränze nieder. red

