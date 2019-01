Gedenken an NS-Opfer

Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) gedenkt der NS-Opfer. © Keiper

Ludwigshafen.Bei einer Gedenkfeier hat Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD)gemeinsam mit Bürgern und Schülern der Integrierten Gesamtschule Ludwigshafen Gartenstadt am Sonntag an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Steeg legte symbolisch im Namen der Stadt Ludwigshafen einen Kranz an der Gedenktafel der Schule nieder. Der 27. Januar wurde 1996 vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog zum nationalen Gedenktag bestimmt.

Der Tag ruft die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 ins Gedächtnis. Die Gedenktafel im Hof der Maxschule erinnert an die Deportation jüdischer Bürger der Stadt Ludwigshafen in das Konzentrationslager Gurs in Südfrankreich. Schüler der zehnten und elften Klasse der Gesamtschule Gartenstadt trugen Texte aus dem Buch „Lyrik gegen das Vergessen“ der Ludwigshafener Jüdin Gerty Spies vor. Bis 1940 wurden Juden aus Ludwigshafen deportiert. zyl

