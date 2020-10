Ludwigshafen.In Gedenken an NS-Opfer verlegt der Künstler Gunter Demnig am Sonntag, 25. Oktober, ab 11 Uhr weitere 19 Stolpersteine im Hemshof und in der Innenstadt. Damit wird unter anderem an die vierköpfige Familie Langstädter aus der Prinzregentenstraße erinnert, die ins südfranzösische Lager Gurs deportiert wurde. Flora und Heinz Langstädter wurden später nach Auschwitz gebracht und ermordet. Siegfried starb in einem anderem Sammellager. Nur Hanna überlebte versteckt in einem Kinderheim und wurde von einer französischen Familie adoptiert. Mit Bronzeplatten wird auch der jüdischen Familien Zivi, Kirschbaum und Neumond, des Bezirksrabbiners Ernst Steckelmacher und seiner Frau Vera sowie der Homosexuellen Fritz Bunz und Viktor Forstmann und der Kommunistin Helene Ott gedacht.

Nach Angaben des Vereins Ludwigshafen setzt Stolperstein wurden mittlerweile 295 Bronzetafeln im Stadtgebiet verlegt. „Eine aktive Gedenkarbeit ist nötig, um Rassismus, Ignoranz und Gewaltherrschaft als Wesensmerkmale einer Diktatur zu entlarven und um für Toleranz in einer demokratischen Stadtgesellschaft zu werben“, so Sprecherin Monika Kleinschnitger. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020