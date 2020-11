Ludwigshafen.Wegen der Corona- Einschränkungen lädt die Stadtverwaltung zu den Gedenkfeiern anlässlich der Reichspogromnacht am 9. November, dem Volkstrauertag am 15. November sowie dem Transgender Day of Remembrance am 20. November keine Gäste ein. Die Veranstaltungen finden ohne Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Stattdessen werden die Gedenkfeiern im Internet übertragen. Infos dazu gibt es auf der Internetseite www.ludwigshafen.de. „Wir möchten alles tun, um die Zahl der Corona-Neuinfektionen zu reduzieren. Deswegen haben wir uns für diese Lösung entschieden“, so Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). ott

