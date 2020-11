Gedenkrede im Internet

Ludwigshafen.Das Gedenken am Volkstrauertag am Sonntag, 15. November, findet in veränderter Form statt. Wegen der Corona-Vorschriften gibt es auf dem Hauptfriedhof nur eine kurze Ansprache und eine Kranzniederlegung durch Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). Die Gedenkrede können Interessierte am Sonntag ab 11.45 Uhr auf dem städtischen Youtube-Kanal (www.youtube.com/StadtLudwigshafen) verfolgen. Ein Link dazu ist am 15. November auch auf www.ludwigshafen.de zu finden. In den Stadtteilen werden ebenfalls Kränze ohne Zeremonie niedergelegt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.11.2020