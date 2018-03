Gefühlvolle Reise ins Feenland

Anzeige

Ludwigshafen.Der sechsjährige Jan hat sich fürs Theater schick gemacht. Nicht etwa mit Fliege und Jacket. Er trägt eine grüne Kappe mit Feder und ein Wams in derselben Farbe – kurz: ein Peter Pan-Kostüm. Mit seinen Eltern besucht er in diesem Aufzug das Musical „Peter Pan“ im Ludwigshafener Pfalzbau. „Ich mag alle Figuren aus Peter Pan“, sagt Jan über den Klassiker. Den Kinderheld kennt er aus Film und Buch und fiebert jetzt der Vorstellung auf der Bühne entgegen.

Vor ausverkauftem Haus beginnt die gut zweistündige Geschichte vom Jungen, der nicht erwachsen werden will, mit dem Glockenschlag von Big Ben. Im Kinderzimmer von Wendy Darling (Rebecca Hofbauer) herrscht Trubel. Das kleine Mädchen tollt unter dem wohlwollenden Blick ihrer Eltern mit ihrem Hund Nana (Tobias Ziebold) herum, der dem Publikum gleich die ersten Lacher entlockt.

Hahnenschrei als Markenzeichen

Ihr erstes Zusammentreffen mit Peter Pan (Sasha Bornemann) hat Wendy, als dieser in ihrem Zimmer nach seinem verlorenen Schatten sucht. Zur Freude der Kinder im Publikum kündigt er sich bei jedem Auftritt mit einem furiosen Hahnenschrei an. Der kleine Held lebt in Nimmerland, einem Ort der Feen und Elfen, in dem Wünsche wahr werden. Immer an seiner Seite ist die blonde Fee Tinker Bell (Ann-Christin Pape), die nicht nur die Zuschauer mit ihrem liebevollen Gezicke bezaubert, sondern auch Wendy. Sie ist Feuer und Flamme, sich mit den beiden ins Abenteuer zu stürzen.