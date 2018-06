Gefühlvolle Songs gehen „unter die Haut“

Anzeige

Ludwigshafen.„Das geht mir unter die Haut / dass wir verbunden sind / es zieht mich immer weiter gerade aus / bis ich wieder in Ludwigshafen bin“, sang Tim Bendzko im Wechsel-Chor mit seinem Publikum. Dem aufmerksamen Zuhörer dürfte dabei nicht entgangen sein, dass der Musiker die letzte Refrainzeile seiner gefühlvollen Pop-Ballade namens „Unter die Haut“ ein wenig umgetextet hatte, um seinem Auftrittsort die Ehre zu erweisen: dem Ludwigshafener Stadtfest, das am Freitag gehörig Fahrt aufnahm.

So herrschte am Abend auf allen drei Bühnen, auf denen die Besucher am Festwochenende bis einschließlich Sonntag insgesamt über 60 Stunden Livemusik erwarten sollte, Hochbetrieb. Auf dem RNF-Truck am Rathausplatz präsentierte die Gruppe „Me and the Heat“ ihre Party-Mischung, während auf der Rockland-Bühne vor der Rhein-Galerie die Pfälzer Kultband Grand Malör für rockige Stimmung sorgte. Gleichzeitig zog ein Besucherstrom durch die Festmeile in der Bismarckstraße mit ihren rund 100 Ständen – darunter Spielbuden, Karussells, Verkaufsstände und Gastronomie.

Steinruck begrüßt Besucher

„Ich finde es gut, dass man sich hier mit Freunden treffen kann, ganz spontan, ohne groß zu planen“, sagte der 15-jährige Brian Collins aus Mutterstadt. „Eigentlich gehen wir jedes Jahr aufs Stadtfest“, meinte die gleichaltrige Sara Fleiß, „es ist immer auch schön, die Stars kostenlos zu sehen.“ Das Fest biete die Möglichkeit, „dass man Leute, die man noch nie live gesehen hat, erleben kann“, so die 14-jährige Lena Stefan. Außerdem könne man neue Musiker kennenlernen, von denen man sonst nicht denken würde, „okay, da gehe ich aufs Konzert“, wie Sara ergänzt.