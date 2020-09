Geistliche Gedanken zum Tod

Ludwigshafen.Der Herbst ist die Zeit des Verwelkens und Vergehens. Passend dazu bietet die evangelische Citykirche eine besondere Veranstaltungsreihe mit Buchlesung, Spaziergang und Märchenerzählung unter dem Motto „Zwischenräume“ an. „Um das Thema Schwebe geht es in der Reihe, weil wir das Vergehen deutlicher sehen und wahrnehmen durch das Fallen der Blätter und der frühen Dunkelheit“, erklärte Religionspädagogin Bärbel Bähr-Kruljac. „Auch Menschen, die mit dem Tod von Angehörigen und Freunden konfrontiert sind, erleben es als Zwischenstadium und aus dem Alltag herausgenommen“, ergänzte Susanne Schramm, evangelische Pfarrerin der Citykirche. Eine Buchlesung und Gespräch mit C. Juliane Vieregge findet am Freitag, 9. Oktober, von 18 bis 20.30 in der Melanchthonkirche statt.

Interviews mit Hinterbliebenen

Die Autorin, die unter anderem Theologie studierte, schrieb nach der Sterbebegleitung ihres Vaters das Buch „Lass uns über den Tod reden“. Dabei interviewte sie 18 Hinterbliebene, darunter den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, und gestaltete biografische Geschichten. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Auf einen spirituellen, kostenlosen Spaziergang auf dem Hauptfriedhof lädt Pfarrer Thomas Kiefer am Samstag, 7. November, von 14.30 bis 16.30 Uhr ein. Am Sonntag, 22. November, 18 Uhr, beginnt ein Märchenabend in der Melanchthonkirche. Der Erzähler und Musiker Al Zanabili entführt seine Zuhörer in die Welt der Märchen anderer Länder. Für die Veranstaltungen in der Melanchthonkirche wird um Anmeldung per E-Mail an baerbel.baehr-kruljac@evkirchepfalz.de gebeten. Außerdem sind noch eine Kleidertauschparty, Schreibwerkstatt und eine Aktion „Kunst fürs Leben“ geplant. jom

