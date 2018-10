Gekommen, um zu bleiben

Ludwigshafen.Es sei ihr wichtig gewesen, „die Geschichten der Menschen zu erzählen“, erklärte Regisseurin Giuseppina Tragni nach Ende des Stückes. Die „Essenz dieser Geschichten“, die „kleinen großen Besonderheiten“, habe sie versucht, auf die Bühne zu setzen. Das ist der Leiterin des Jungen Pfalzbaus mit ihrem Rechercheprojekt „Willkommen in Deutschland!“, das im Rahmen des Internationalen Festivals „Nach Athen!“ Premiere feierte, glänzend gelungen.

Sieben Spieler aus drei Generationen wirken an der Produktion mit, bei der persönliche Biografien mit der Historie der Gastarbeiter in Deutschland verknüpft werden. Darin eingebettet sind auch Bild- und Toneinspielungen von Interviews und Textauszügen – etwa aus dem „Europa-Knigge“ von 1962, den „Goldenen Regeln für den Umgang mit Gastarbeitern“.

„Weder Türkin, noch Deutsche“

„Dieses Lied habe ich immer mit meiner Nonna gesungen“, sagt Laura Shatri über ihre Großmutter, nachdem „O Sole mio“ aus dem Lautsprecher geklungen ist. Laura, selbst im Jahr 2007 in Ludwigshafen geboren, erzählt, wie ihr Großvater einst nach Deutschland kam, wo er als Maurer arbeitete. Zwei Jahre später folgte ihre Großmutter, die in einer Wäscherei Arbeit fand. Laura stellt es sich nicht leicht vor, wie es damals gewesen sein müsse, „mit keinem reden zu können, weil man die Sprache nicht kann“. Sie sagt: „Ich würde bestimmt meine Familie vermissen.“

„Ich bin weder Türkin noch Deutsche. Ich bin Mensch“, erklärt Handan Akkaya-Kapan, geboren 1967 in Istanbul, die 1969 mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern ihrem Vater gefolgt sei. „Eigentlich sollte ich für ein, zwei Jahre hierbleiben. Daraus wurde ein ganzes Leben.“ Am Anfang seien sie „die Fremden“ gewesen, erinnert sie sich. „Und immer fragte man uns: Und, wann kehrt ihr wieder zurück?“

„Ich kam im Alter von 17 Jahren nach Deutschland mit vielen Träumen, die ich vorher nicht erfüllen konnte“, rekapituliert Roman Wolfert, 1972 in Polen geboren, der zusammen mit seiner siebenjährigen Tochter Helena an der Aufführung mitwirkt. „Seitdem lebe ich meine Träume.“ Ricardo Espinosa („Ich bin Spanier, 1964 in Zürich geboren“), tanzt und singt, spielt Kistentrommel und parliert im fließenden Wechsel auf Englisch, Italienisch, Schweizerisch, Französisch, Spanisch und Deutsch: Es ist ein starkes, ausdrucksvoll agierendes Ensemble, das Giuseppina Tragni hier zur ersten von insgesamt zwei Vorstellungen auf der Probenbühne 2 der Pfalzbau Bühnen versammelt hat.

Die Leiterin des Jungen Pfalzbaus spielt selbst bei der Performance mit, ebenso wie Co-Regisseurin Kaja Lorì und Natice Orhan-Daibel. Die Kostüme stammen von Petra Vascova. Im März dieses Jahres habe festgestanden, dass sie dieses Projekt machen werde, erzählt Tragni im Nachgespräch. Sie begann, nach Teilnehmern zu suchen. „Das war wirklich mühsam.“ Im Juli habe sie sich dann entschieden, das Konzept umzuwerfen und selbst zusammen mit Assistentin Lorì mit auf die Bühne zu treten. Nachdem sie schließlich fünf Mitspieler gefunden hatten, blieben dem aus Ludwigshafen, Speyer, Herxheim und Römerberg stammenden Ensemble nur zwei gemeinsame Proben vor der Premiere des generationenübergreifenden Rechercheprojekts: Eine wirklich bemerkenswerte Leistung!

