Gelände der Firma Raschig geräumt: "Hinweis auf eine erhebliche Störung im Betriebsablauf“

Ludwigshafen.Wegen einer mutmaßlichen Gefahrenlage ist in der Nacht zum Donnerstag das Gelände der Firma Raschig in Ludwigshafen für mehrere Stunden geräumt worden. Über die genaue Bedrohungslage gab es aus ermittlungstechnischen Gründen am Morgen keine Auskunft.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und der Werkschutz des Chemie-Unternehmens gingen am späten Mittwochabend, ab etwa 23.25 Uhr, einem Hinweis auf eine „erhebliche Störung im Betriebsablauf“ nach. Wie die Polizei mitteilte, wurde zur Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma sowie zum Schutz der Bevölkerung beschlossen, den Betrieb zu räumen und das Gelände abzusperren.

Bei der Absuche des Geländes wurden keine Gefahrenquellen gefunden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten wieder auf das Betriebsgelände zurückkehren.

Die weiteren Ermittlungen zum Verursacher und zum Hintergrund dauern nach Angaben der Polizei noch an. Ein Strafverfahren wurde wegen Störung des öffentlichen Friedens ist eingeleitet.