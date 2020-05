Gelbe Tonne kommt

Ludwigshafen.Die Sammlung von Leichtverpackungen erfolgt in Ludwigshafen ab dem Jahr 2021 überwiegend mit Gelben Tonnen. Das geht aus einem Bericht der Verwaltung im Stadtrat hervor. Demnach bleibt nur in den Innenstadtbezirken Mitte und Nord aus Platzgründen der Gelbe Sack erhalten. Die verwendeten Exemplare sollen aber reißfester werden, so der Beigeordnete Andreas Schwarz. In den Verhandlungen mit dem Dualen System zeichne sich eine Einigung ab. Schwarz bewertete die Ergebnisse als „positiv“, da die vom Stadtrat gestellten Forderungen berücksichtigt worden seien. jei

