Geld aus Tresor genommen

Ludwigshafen.Unbekannte sind in die Lessingschule in der Bürgermeister-Fries-Straße eingebrochen und haben aus dem Tresor rund 5000 Euro gestohlen. Die Täter waren in der Nacht zum Dienstag in das Gebäude eingestiegen, indem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Im Innern der Schule fanden die Einbrecher den Ersatzschlüssel eines Tresors, schlossen ihn auf und entnahmen das Geld. Einen Schaden von einem höheren vierstelligen Betrag richteten Einbrecher auch in einem Supermarkt in der Kaiser-Wilhelm-Straße an. Die Täter waren am Dienstag zwischen 3.55 Uhr und 7.35 Uhr durch den Hintereingang eingedrungen und nahmen Zigaretten, Tabak, ein Laptop sowie Bargeld mit. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0621/963-21 22 oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018