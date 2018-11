Geld fließt in Kitas und Schulen

Ludwigshafen.Rund 10,5 Millionen Euro an Investitionen fließen in den kommenden beiden Jahren nach Oggersheim. Das sieht der Entwurf für den städtischen Doppelhaushalt 2019/20 vor, der bei der jüngsten Ortsbeiratssitzung Oggersheim vorgestellt wurde. Die Stadt erhält dafür Zuwendungen aus Landes- und Bundesmitteln in Höhe von 5,5 Millionen Euro. In Oggersheim profitieren vor allem Kitas und Schulen von den laut Etat-Entwurf geplanten Investitionen.

So soll die 2017 vom Stadtrat beschlossene Kita in der Adolf-Diesterweg-Straße 2019 gebaut werden. Die Grundschule Karl Kreuter bekommt eine Erweiterung und einen Ausweichpavillon für die Bauzeit. Die Schillerschule wird zur Ganztagsschule erweitert, was laut Ortsvorsteherin Barbara Baur „sehr ersehnt“ wurde. In der Adolf-Diesterweg-Schule sollen die Fachräume für Naturwissenschaften und Werken saniert werden. Auch die Sanierungsarbeiten an der IGS Ernst Bloch laufen weiter.

Im Bereich Straßenbau steht der Ausbau der Verbindungsstraße Notwende-Melm auf dem Plan. Für kommenden April werde die Zusage für den Zuschuss erwartet, so dass im Herbst 2019 die Bauarbeiten beginnen könnten. Mitglieder des Ortsbeirats bemängelten, dass die Vereine, deren Grundstücke an die Straße angrenzen, nicht in die Planungen einbezogen wurden, hier besteht noch Klärungsbedarf.

Hanno Babelotzky vom Bereich „Städtebauliche Planung“ stellte zwei Bebauungspläne vor. Der erste soll in den Teilen der Schlossgasse eine Sanierung und Enddichtung sowie Neubauten ermöglichen.

Am Ortseingang kein Autohaus

Der zweite regelt die Neubebauung des Bereichs östlich der Speyerer Straße, der im Süden an die A 650 grenzt. „Auf dem Grundstück befand sich ein Gartenbaubetrieb, es grenzt an eine Viehwirtschaft an, daher kommt es zu Geruchsemissionen“, erklärte Babelotzky. Als neue Nutzung kämen daher keine Wohnungen, sondern eher Büros oder kleine Handwerksbetriebe infrage. Der Ortsbeirat wünschte sich „keine Autohäuser und keine Gebrauchtwagenhändler am Ortseingang“. Auch Versammlungs- und Vergnügungsstätten schloss man aus und stimmte den Plänen ansonsten zu. Kge

