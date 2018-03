Geld für Umbauten und Sanierungen

Anzeige

Ludwigshafen.Sechs Schulen profitieren vom kommunalen Investitionsprogramm in Höhe von 28 Millionen Euro, wovon der Bund 25 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Mit dem Maßnahmepaket, das der Stadtrat am Montag noch genehmigen muss, werden Sanierungen und Anbauten in Oggersheim, Gartenstadt und West finanziert.

Ernst-Reuter-Schule: Der größte Anteil des Geldes soll der Ernst-Reuter-Schule zugutekommen. Für insgesamt 9,9 Millionen Euro wird nach einer Gefahrenverhütungsschau der Brandschutz verbessert. Zudem müssen die Toilettenanlagen erneuert werden. Nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde kann die Grundschule auch zusätzliche Räume einrichten. Die Arbeiten sollen schrittweise bis 2022 erfolgen.

Anne-Frank-Realschule plus: Bis zum gleichen Zeitpunkt dauert auch die Erweiterung der Anne-Frank-Realschule (6,3 Millionen Euro). Wegen steigender Schülerzahlen soll das Gebäude aufgestockt und umgebaut werden – dabei entstehen neun Klassenräume mehr. Die Gesamtnutzfläche erhöht sich um rund 1500 Quadratmeter. Ferner werden die Sanitärräume saniert.