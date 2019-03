Geld und Schmuck erbeutet

Ludwigshafen.Geld, Schmuck und Uhren im Gesamtwert von einigen Tausend Euro haben Unbekannte bei Einbrüchen in Wohnungen, Vereinsgebäude und in ein leerstehendes Haus entwendet. Wie die Polizei gestern mitteilte, ereigneten sich in den vergangenen Tagen gleich vier Fälle im Stadtgebiet. Demnach stiegen am Mittwoch zwischen 8.45 und 12.40 Uhr Kriminelle in ein Haus in der Wollstraße ein, wo sie Geld und Schmuck entwendeten. Am gleichen Tag zwischen 13 und 16 Uhr verschafften sich Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Bad-Aussee-Straße und nahmen neben Barem und Schmuck auch Uhren mit.

Zeugen gesucht

Bereits in der Nacht zum Mittwoch suchten Einbrecher ein Gebäude eines Hundevereins in der Maudacher Straße heim. Die Täter entwendeten laut Polizei Münzgeld in unbekannter Höhe und verursachten einen Sachschaden von 500 Euro. In derselben Nacht brachen Kriminelle auch in ein unbewohntes Haus in der Edigheimer Straße ein, in dem Werkzeug gelagert wird. Ob etwas gestohlen wurde, ist unklar. Hinweise unter Telefon 0621/963-27 73. jei

