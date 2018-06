Geld und Schmuck gestohlen

Anzeige

Ludwigshafen.Eine Reihe von Einbrüchen beschäftigt derzeit die Ludwigshafener Polizei. Wie die Beamten gestern mitteilten, hatten es die Täter auf eine Wohnung, mehrere Kellerräume und ein Bildungszentrum abgesehen. Am Donnerstag zwischen 7 und 17 Uhr hebelten Unbekannte demnach eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße auf. Dort entwendeten sie Bargeld und Schmuck von noch unbekanntem Wert.

Bereits in der Nacht auf Donnerstag brachen Kriminelle sechs Kellerabteile in einem Anwesen in der Bürgermeister-Kutterer-Straße auf. Gestohlen wurde dort jedoch nichts. Auch bei einem Einbruch in einen Kellerraum in der Hartmannstraße, der sich laut Polizei zwischen 12. Juni und Donnerstag ereignete, machten die Täter keine Beute.

In der Kaiser-Wilhelm-Straße scheiterten Unbekannte an der Hintertür eines Bildungszentrums, nachdem sie ein Loch in einen Zaun geschnitten hatten. Hinweise zu den Fällen an die Polizei unter Telefon 0621/963-27 73. jei