Geldautomat in Sparkasse gesprengt

Auf die gleiche Weise wurden in den vergangenen Monaten bereits mehrere Geldautomaten in der Region gesprengt. In der Nacht zu Gründonnerstag zerstörten Unbekannte in Frankenthal das Gerät einer Commerzbank-Filiale. Eine Woche zuvor waren sie in Wattenheim unterwegs. Am 30. Dezember schlugen Täter in einer Zweigstelle der VR Bank Rhein-Neckar in Limburgerhof zu und lösten dabei einen Brand aus, den die Feuerwehr löschen musste. Einen sechsstelligen Schaden richteten die Täter auch im südhessischen Viernheim an.

Auch in Ludwigshafen gab es in jüngster Zeit einen solchen Vorfall. In der Filiale eines Supermarktes in der Von-Kieffer-Straße sprengten Unbekannte in der Nacht zum 1. Dezember einen Geldautomaten auf – ebenfalls früh morgens.

In ganz Rheinland-Pfalz wurden im vergangenen Jahr 23 solche Straftaten verübt, sagte Heidi Nägel, Sprecherin des Polizeipräsidiums Mainz, in dem 2017 eine zentrale Ermittlungsgruppe für diese Taten eingerichtet wurde. Elf Delikte sind es bereits in diesem Jahr. „Wir gehen von einer hochprofessionellen Bande aus, die in wechselnder Besetzung agiert“, so Nägel. Nach Erkenntnissen der Ermittler leiten die Täter ein Gasgemisch in die Automaten ein, das dann entzündet wird. Dies ist aber nicht ungefährlich. Bei einer zu starken Sprengung können sich die Täter selbst verletzen.

Seit längerem arbeite die Sparkasse an einem Schutz vor solchen Straftaten, sagte der Sprecher. In allen Filialen werde ein Sicherungskonzept umgesetzt. Genaue Angaben dazu machte er aber nicht – auch nicht zu den Maßnahmen in der Zweigstelle in der Gartenstadt.

Freitag, 06.04.2018