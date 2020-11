Geldbeutel beim Einkaufen gestohlen

Ludwigshafen.Beim Einkaufen in einem Ludwigshafener Lebensmittelmarkt ist am Mittwochvormittag eine 78-jährige Frau bestohlen worden. Laut Polizei seien ihr zwei Personen, ein etwa 1,80 Meter großer, korpulenter Mann, und eine etwa 1,60 Meter große, schlanke Frau, beide dunkel gekleidet, gefolgt. Sie vermutet, dass diese beiden ihr den Geldbeutel in dem Geschäft in der Oderstraße aus ihrer Umhängetasche gestohlen haben. Hinweise unter 0621 963 2403.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.11.2020