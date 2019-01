Geldbeutel und Tasche weg

Ludwigshafen.Zwei Frauen sind am Montag bestohlen worden. Nach Polizeiangaben von gestern wurde einer 85-Jährigen zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr der Geldbeutel in einem Penny-Supermarkt in der Schützenstraße gestohlen. Im Bereich des Obststandes des Supermarktes fiel ihr eine etwa 1,60 Meter große Frau auf, die sehr dicht bei ihr stand. Im Portemonnaie befanden sich 65 Euro Bargeld. Hinweise erbittet die Polizei unter 0621/963 27 73. Einer 47-Jährigen wurde gegen 12.30 Uhr in der Ostpreußenstraße die Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen. Der schwarz gekleidete Täter lief davon. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0621/963 21 22 entgegen. zyl

