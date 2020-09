Gelder für Kita-Neubau

Ludwigshafen.Die Stadt unterstützt den Neubau einer maximal sechsgruppigen Kindertagesstätte bei der geplanten Heinrich-Pesch-Siedlung. Nach einem Beschluss des Jugendhilfeausschusses sollen geschätzte 5,1 Millionen Euro an Baukosten sowie Architektenhonorare von 113 000 Euro in den kommenden Haushalten, vorbehaltlich der Zustimmung von Stadtrat und Aufsichtsbehörde, bereitgestellt werden. Das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ wird an zwölf Einrichtungen bis 2022 mit 81 500 Euro weiter gefördert. Damit werden ungedeckte Personalkosten übernommen. Auch für die jährliche Weihnachtsbeihilfe in Höhe von 36 Euro für junge Menschen in stationären Jugendhilfemaßnahmen in einer Pflegefamilie gab es Zustimmung.

Der Leiter des Jugendamts, Lars Heene, berichtete über das Projektvorhaben für von Obdachlosigkeit betroffene junge Volljährige. Bereits vor drei Jahren habe er an gleicher Stelle ein geplantes Vorhaben zusammen mit der Caritas vorgestellt, das aber an der Suche nach einer passenden Immobilie bislang scheiterte. „Als Übergangsangebot werden wir jetzt ein niederschwelliges Angebot in zwei WGs schaffen“, verdeutlichte Heene. Nur Wohnraum ohne pädagogischen Ansatz sei nicht die Aufgabe des Jugendamts, stellt er klar. Parallel werde der ursprüngliche Plan mit der Caritas weiterverfolgt.

Einstimmig bewilligte der Jugendhilfeausschuss Zuschüsse zu Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten freier Träger. Dies betrifft unter anderem Einrichtungen der Ökumenischen Fördergemeinschaft und der protestantischen Kindertagesstätte Friedenskirche. ad

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.09.2020