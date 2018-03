Geldwechselbetrug am Kiosk

Anzeige

Ludwigshafen.Eine unbekannte Frau hat bei einem Geldwechselbetrug im Hemshof 50 Euro erbeutet. Wie die Polizei gestern mitteilte, wollte die Täterin am Dienstag gegen 11.50 Uhr in einem Kiosk am Goerdelerplatz ihren 50-Euro-Schein wechseln lassen. Sie verwickelte die 27-jährige Kassiererin in ein Gespräch, um sie abzulenken. Dabei steckte die Täterin ihren Geldschein wieder in das Portemonnaie und kassierte gleichzeitig das Wechselgeld. Die Frau ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und blond. Auffällig ist eine Tätowierung auf dem rechten Handrücken. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 0621/963-27 73 entgegen. ott