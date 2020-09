Gelungener Abschied auf Zeit

Ludwigshafen.Das Wilhelm-Hack-Museum schließt vorübergehend seine Pforten. Für voraussichtlich sieben Monate werden in dem Gebäude Arbeiten zur Brandschutzsanierung durchgeführt. Unter anderem wird das gesamte Haus mit Brandmeldern ausgestattet, weiterhin verspricht das Museum für künftige Besucher zahlreiche Optimierungen. Damit die Zeit der kulturellen Entbehrungen nicht allzu bitter ausfällt, lud das Museum zu einem „Abschiedswochenende“ ein. Unter dem Motto „Cool bleiben“ galt es bei spätsommerlichen Temperaturen zwei „letzte heiße Tage“ zu erleben, die mit einem abwechslungsreichen Angebot einhergingen.

Dazu hatte Museumsdirektor René Zechlin eine große Bandbreite an Künstlern aus den Bereichen Musik, Performance und bildende Kunst aufgeboten. Zur Eröffnung präsentierte Peer Damminger von der KiTZ Theaterkumpanei das nach eigener Aussage „einzige Tischdrama der Welt“. Um den 25 Zuschauern im Foyer die Geschichte von Offenheit, Akzeptanz und Liebe näherzubringen, kam „Piccolo Suicidio“ mit nur wenigen Dingen aus, zu denen die Stimme allerdings nicht gehörte: Ein Tisch, eine Lampe, Bonbons und eine Tablette bilden den Rahmen eines Einmannstücks voll lautmalerischen Ausdrucks. Die zuweilen komisch anmutende Intonierung rund um den „kleinen Selbstmord“, wie das minimalistisch aufgezogene Drama wörtlich übersetzt heißt, vermittelte den Besuchern nicht zuletzt einen Hoffnungsschimmer. Damit folgte Damminger der Intention jenes Schauspielers aus Parma, der das Stück einst seinem Publikum geschenkt hat – mit der Bitte, es wo immer möglich weiterzuverbreiten. Diesem Wunsch ist Damminger bereits in den USA, in Russland und im Iran nachgekommen. Und jedes Mal habe das „universelle Stück“ funktioniert.

Auftritt von Martin Creed

Nach einem offenen Atelier zum Malen, Werkeln und Experimentieren mit Museumspädagogin Anja Guntrum sowie einer Führung durch „Abstrakte Welten“ für Menschen mit Sehbehinderung spielten im Rahmen der „Musica Viva“-Reihe Dozenten der Städtischen Musikschule Werke von Bach bis Latin Jazz. „Hauptact“ des Samstagabends war jedoch Martin Creed. Der extra aus London angereiste Performance-Künstler vollführte eine Show gespickt mit Sprache, Musik und Bewegung. In seinem Auftritt widmete sich der ehemalige Turnerpreisträger, dessen Wandgemälde die zentrale Innenwand des Museums schmückt, dem Thema Grenzen in ihren diversen Erscheinungsformen. Dabei trat Kleidung als Mittel der Kommunikation in den Vordergrund.

Parallel zur „Art Lounge“ mit dem Sound der „Terrorchicks“ stand mit Alex Mayr eine Künstlerin aus der Schmiede der Popakademie Mannheim auf der Bühne. Die Sängerin, die schon mit ihrem Debütalbum „Wann fangen wir an?“ Beachtung über die Region hinaus fand, sorgte für feminine, selbstbewusste und zerbrechlich anmutende Momente. Nicht fehlen durfte zum (vorläufigen) Verabschiedungswochenende Erwin Ditzner. Der in verschiedensten Formationen aktive Schlagzeuger heizte in Ludwigshafen mit erdigen Blues-Klängen ein, wobei Musiker-Kollege Jörg Teichert „Ditzners Club“ komplettierte.

Große Installation geplant

Insgesamt erlebten Besucher wie Künstler mit der eintrittsfreien Veranstaltung noch einmal ein echtes Highlight, bevor es von nun an im Wilhelm-Hack-Museum ruhiger zugeht. Während im Haupthaus vorerst kein kulturelles Angebot existieren kann, wird die Rudolf-Scharpf-Galerie ihre Öffnungszeiten erweitern. Das bei Kindern und Jugendlichen beliebte „Offene Atelier“ wechselt den Standort und findet samstags zwischen 14 und 16 Uhr im Nukleus-Projektraum in der Bismarckstraße statt. Stadtteil-Führungen zu ausgewählten kulturellen Themen runden das Kunstvermittlungsprogramm des Museums ab.

Mit der für April geplanten Wiedereröffnung wird eine neue Sammlungspräsentation zu Körperbildern verbunden. Ebenfalls vorgesehen ist eine große Rauminstallation des international bekannten Bildhauers Michael Beutler. Dessen Verschmelzung von Kunst und Raum war ursprünglich schon für dieses Jahr geplant, musste jedoch Corona-bedingt verschoben werden

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.09.2020