Gemeinsam für die gute Sache

Anzeige

Rhein-Neckar.Claudia Lupberger muss schlucken, um sich eine Glücksträne zu verkneifen. „Ich kann es noch gar nicht fassen“, sagt die 56-jährige Maxdorferin. Auf dem Tisch vor ihr liegt der Scheck: 20 000 Euro darf sie – stellvertretend für ihren Sportverein TSG Maxdorf – mit nach Hause nehmen. Gemeinsam mit dem Verein NetzwerkHilfe Maxdorf und dem Jugendhaus Maxdorf engagiert sich die TSG seit mehr als drei Jahren für geflüchtete Frauen in dem Vorderpfälzer Dorf. „Viele Frauen trauen sich nicht, aus sich herauszugehen, wenn ihre Männer dabei sind. Bei unseren Tanzkursen speziell für Frauen legen sie ihre Kopftücher ab, ziehen hohe Schuhe an und bewegen sich ganz unbeschwert“, erzählt Lupberger. Was dem gemeinsamen Projekt der Vereine jedoch fehlt, sind eigene Räumlichkeiten für regelmäßige Angebote. „Dafür wollen wir das Geld nun einsetzen. Ein Startkapital haben wir schon durch Spendenläufe gesammelt, aber nun können wir unser Ziel schneller umsetzen“, sagt sie.

Die Zusammenarbeit der Maxdorfer Vereine hat die Jury beim BASF-Wettbewerb „Gemeinsam Neues schaffen“ überzeugt. Dort konnten sich soziale Projekte, die aus einer Kooperation von gemeinnützigen Vereinen und Organisationen entstanden sind, um Fördergelder bewerben. Wie Projektleiter Hartmut Unger beim Festakt berichtet, haben sich bei der diesjährigen, zweiten Auflage des Wettbewerbs 83 Projekte von 199 Organisationen beworben. Daraus hat eine interne BASF-Jury zwanzig Gewinner ausgewählt, die jeweils pauschal mit einer Förderung von 5000 Euro bedacht werden.

Der Wettbewerb Bei dem Wettbewerb „Gemeinsam Neues schaffen“ der BASF konnten sich Projekte bewerben, bei denen Vereine und Organisationen zusammenarbeiten. Die gesamte Fördersumme liegt bei 200 000 Euro .

. 20 Projekte aus der Metropolregion wurden unter 83 Bewerbern ausgesucht und erhalten eine Förderung in Höhe von mindestens 5000 Euro.

ausgesucht und erhalten eine Förderung in Höhe von mindestens 5000 Euro. Der Wettbewerb fand erstmals 2016 statt und ist auch für kommendes Jahr wieder geplant. jwd

Eine externe Jury hat aus den Gewinnern noch einmal drei Projekte ausgewählt, die sie für besonders unterstützenswert hält und mit der kompletten, von den Vereinen angegebenen Summe, fördert. In der Jury saßen neben dem Leiter der Kulturbüros Rhein-Neckar, Thomas Kraus, unter anderem auch Jagoda Marinic, Geschäftsführerin des Interkulturellen Zentrums (IZ) Heidelberg. „Angela Merkels Satz ,Wir schaffen das’ war ein Mantra für das Land, das jedoch von vielen negativ zersetzt wurde. Bei Ihren Projekten habe ich das Gefühl, dass Sie das schaffen und die Gesellschaft durch Ihr Engagement bereichern“, lobte die Schriftstellerin die Vereine.