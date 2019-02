Gemeinsame Lösungen

So geht das nicht, das ist ein schlechter Stil. Wenn 200 Parkplätze im relativ kleinen Rheingönheim auf einen Schlag wegfallen sollen, kann die Verwaltung nicht einfach das Überbringen der schlechten Nachricht dem Ortsvorsteher aufs Auge drücken und danach ein Faltblatt an die Anwohner verteilen. Transparenz und Bürgernähe, die Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bei jeder Gelegenheit verspricht, sehen anders aus. Der Ärger der Anwohner ist völlig verständlich. Es ist ein massiver Einschnitt, wenn so viele Autos nicht mehr vor der Haustür parken können. Da muss die Stadt zumindest im Vorfeld ausführlich informieren.

Es geht nicht darum, die Probleme der Feuerwehr bei ihren Einsätzen kleinzureden. Die Autos werden immer größer und breiter – und stellen damit ein Hindernis in engen Gassen dar. Änderungen sind in Teilbereichen sicher nötig – aber in diesem Ausmaß? Auf jeden Fall sollte die Verwaltung die Anordnungen nicht einfach durchdrücken. Sie muss in jedem stärker betroffenen Stadtteil mit den Ortsvorstehern Anwohnerversammlungen abhalten, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Nur das ist eine bürgernahe Verwaltung.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019