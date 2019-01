Gemeinsame Sitzungen angeregt

Ludwigshafen/Mannheim.Angesichts der neuen Entwicklung bei der Planung für die beiden großen Hochstraßen-Projekte in Ludwigshafen (wir berichteten) schlägt die Gemeinderatsfraktion der Mannheimer SPD gemeinsame Sitzungen der für die Themen Bau und Verkehr zuständigen Fachausschüsse beider Städte vor. „Die Vorschläge aus Ludwigshafen mögen fachlich begründet sein, hätten jedoch verkehrlich und wirtschaftlich derzeit unabsehbare Auswirkungen auf die gesamte Metropolregion, insbesondere aber auch für die Stadt Mannheim“, begründen der Fraktionsvorsitzende Ralf Eisenhauer und der verkehrspolitische Sprecher Boris Weirauch ihren Vorstoß.

Knotenpunkte überlastet

„Wir benötigen Klarheit, was nun entgegen der bisher bekannten Maßnahmen genau geplant ist, da erhebliche Auswirkungen auf die Erreichbarkeit der Mannheimer Innenstadt nicht ausgeschlossen werden können“, wirbt Eisenhauer für den offenen Dialog zwischen den Schwesterstädten. Für den Fall einer langen Sperrung der Hochstraßen für den Lkw-Verkehr drohe vor allem eine große Mehrbelastung der Ausweichrouten auf den Autobahnen und Bundesstraßen auf baden-württembergischer Seite. „Insbesondere die Knotenpunkte sind heute in den Stoßzeiten total überlastet, wir müssen hier über weitere Projekte zum Ausbau der Trassen nachdenken“, betont Weirauch. Deshalb solle auch das für Straßenbau zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe in die anstehende Diskussion eingebunden werden.

Die Mannheimer FDP-Gemeinderatsfraktion bringt erneut die Möglichkeit einer dritten Rheinquerung ins Spiel: „Wenn die Lebensadern verstopft sind, brauchen wir einen Bypass“, umschreibt es Stadtrat Volker Beisel. jei

