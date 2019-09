„Genau das habe ich gesucht“

Ludwigshafen.Die Aula der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft ist inzwischen zu klein geworden, um alle Erstsemester, liebevoll auch „Erstis“ genannt, zur Begrüßungsveranstaltung aufzunehmen. Daher wurden die Reden auf den Gang und das Foyer übertragen, so dass niemandem etwas entgehen konnte. Rund 718 Studierende haben sich für einen Bachelor- und 170 für einen Masterstudiengang im Wintersemester 2019/20 entschieden. Die Hochschule hat zwei Standorte: Der Bereich Sozial- und Gesundheitswesen befindet sich in der Maxstraße in der Innenstadt, der Bereich Wirtschaft auf dem Campus in der Ernst-Boehe-Straße.

„Es gibt zwei Höhepunkte im Verlauf des Studienjahres. Der eine ist der Ersti-Tag, der zweite ist der Absolvententag, an dem wir die erfolgreichen Abschlüsse feiern. Die kommende Woche haben die höheren Semester frei, so dass die Neuen die Hochschule für sich haben und sich mit ihrer Umgebung vertraut machen können“, sagte Präsident Peter Mudra bei der Begrüßung. „Der Begriff des neuen Abschnitts ist eigentlich unpassend, denn was vorher war, ist fürs Jetzt auch wichtig. Es handelt sich eher um einen Übergang in eine akademische Welt.“

Alleinstellungsmerkmal betont

Viele Studenten kommen nicht aus Ludwigshafen. „Ich studiere Internationale Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Management. Das ist genau das, was ich gesucht habe“, sagte eine aus Indien stammende Studentin. Sie kommt aus Mainz und hat wegen ihres Wahlfachs den Ort gewechselt. „Ich mache meinen Master in Controlling und habe hier ein Angebot gefunden, das einzigartig ist im Aufbau und in den Inhalten“, meinte Josef, der aus der Nähe von München stammt und ebenfalls in die Vorderpfalz gezogen ist.

Die Ludwigshafener Hochschule habe mit der Kombination Wirtschaft und Gesellschaft, vor allem zusammen mit dem Bereich Gesundheitswesen ein Alleinstellungsmerkmal, betonte der Präsident. Man kann hier Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, aber auch Hebammenwesen studieren. Die Abschlüsse Bachelor und Master sind international anerkannt.

Inzwischen hat auch die Digitalisierung im Studium Einzug gehalten. „Früher haben sich die Studierenden ihr Wissen angeeignet, indem sie dicke Bücher durchgearbeitet haben. Heute hat man die Freiheit, dass man sich die Texte aufs Laptop laden kann. Außerdem bedeutet Studium Eigenverantwortung, man kann sich seine Zeit frei einteilen“, so der Präsident. Da die Zahl der Studierenden in den vergangenen Jahren um 30 Prozent gewachsen ist, ist ein neues Gebäude in der Ernst-Boehe-Straße geplant, was in gut vier Jahren fertig sein könnte.

„Die Erstsemester beginnen ihr Studium mit einer Erwartungshaltung. Sie sind damit nicht allein, sondern in guter Begleitung durch ihre Kommilitonen. Man kann Teams bilden und Freundschaften schließen“, sagte Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg. „Im Studium hat man noch Gestaltungsfreiräume, die man im Beruf nicht mehr hat.“

Doch nicht nur Lernen sollte auf dem Wochenplan stehen, sondern auch, sich außerhalb der Hochschule umzuschauen. „In der Metropolregion gibt es viele kulturelle Angebote. In Ludwigshafen selbst lohnt sich ein Besuch im Wilhelm-Hack-Museum oder im Kulturzentrum das Haus, am Wochenende bietet sich ein Ausflug an die Weinstraße an“, regte Reifenberg an.

