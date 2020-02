Georg Weber neuer Seelsorger

Ludwigshafen.Der evangelische Pfarrer Georg Weber (Bild) ist neuer Seelsorger am Klinikum Ludwigshafen. Zusätzlich unterstützt er den Protestantischen Kirchenbezirk mit einer halben Stelle als Springer. Bei einem Einführungsgottesdienst in der Klinik-Kapelle (Haus B, 5. Obergeschoss) stellt sich der 59-Jährige am Montag, 10. Februar, 17 Uhr, vor. Nach 20 Jahren in unterschiedlichen Pfarrhäusern und zuletzt sieben Jahren Klinikseelsorge in Homburg will Weber wieder näher bei seiner Familie sein. „Da alle meine Kinder in der Vorderpfalz wohnen und hier auch meine Mutter lebt, haben meine Frau und ich die Gelegenheit zum Wechseln genutzt“, sagt der vierfache Vater aus Oggersheim. ott

