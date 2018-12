Gerhard Rottmayer geht in Ruhestand

Ludwigshafen.Der langjährige katholische Pfarrer von Maudach und Rheingönheim, Gerhard Rottmayer, wird am zweiten Weihnachtsfeiertag um 11 Uhr durch Dekan Alban Meißner in der St.Michael-Kirche in den Ruhestand verabschiedet. Der Gemeindeausschuss lädt zum Abschiedsempfang am Samstag, 22. Dezember, nach der 18.30 Uhr-Messe ins Schwesternhaus. Der 70-jährige Rottmayer wirkte zunächst als Dekanatsjugendseelsorger und Stadtjugendpfarrer und war seit 1987 Pfarrer in Maudach. Nach der ernsten Erkrankung von Pfarrer Josef Steiger, so das Dekanat, beauftragte das Bistum ab Januar vorübergehend den Dekan mit der Leitung der Pfarrei Heilige Katharina. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018