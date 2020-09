Geringer Anstieg der Fallzahlen

Ludwigshafen.Nachdem in den vergangenen Tagen die Zahl der am Coronavirus gemeldeten infizierten Personen in Ludwigshafen stärker angestiegen waren, sind seit Donnerstag nur zwei Fälle dazu gekommen(618). Laut Zahlen des Rhein-Neckar-Kreises sind aktuell 78 Personen infiziert. In Frankenthal kam ein Fall dazu, in Speyer zwei Fälle und im Rhein-Pfalz-Kreis drei Fälle. Seit Beginn der Zählung gab es im gesamten Zuständigkeitsbereich des Rhein-Pfalz-Kreis 1240 Infizierte, davon sind 1090 wieder genesen und zehn Personen gestorben. jeb

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.09.2020