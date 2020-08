Gesamtzahl der Fälle bei 498

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der Corona-Fälle in Ludwigshafen ist seit Mittwoch von 489 auf 498 gestiegen. Laut Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises kamen am Donnerstag neun Fälle hinzu, während am Freitag keine neuen Infektionen gemeldet wurden. 398 Patienten gelten als genesen. Aktuell infiziert sind in der Chemiestadt 98 Personen. Die Zahl der gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 26. jei

