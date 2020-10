Gesamtzahl steigt auf 677 Fälle

Ludwigshafen.Bis Donnerstagnachmittag sind in Ludwigshafen fünf neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Damit beträgt die Gesamtzahl nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises 677. Als genesen gelten 586 Personen. Die Anzahl der akut Infizierten in der Chemiestadt liegt demnach bei 89. Zwei Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Der Inzidenzwert, also die Summe der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen umgerechnet auf 100 000 Einwohner, liegt bei 21 – kritisch wird es ab 35. Um die Bürger weiter zu sensibilisieren, hat die Stadt an den Verwaltungsgebäuden neue Infotafeln angebracht, die auf die Hygieneregeln hinweisen. jei

