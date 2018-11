Geschäfte in der Innenstadt laden ein

Ludwigshafen.Herbst- und Wintermode stehen im Mittelpunkt, wenn die Geschäfte in der Innenstadt beim verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen öffnen. „Ludwigshafens Einkaufscenter sind am 4. November wieder Anlaufstelle für alle Shoppingbegeisterten der Metropolregion Rhein-Neckar“, ist sich Michael Cordier, Geschäftsführer der Lukom, sicher. „Die Menschen lassen sich beim Einkaufsbummel am verkaufsoffenen Sonntag mehr Zeit als in der Arbeitswoche“, meint Cordier. In der Rhein-Galerie haben viele Geschäfte eigenen Angaben zufolge besondere Angebote für die Kunden vorbereitet. Der Gastronomiebereich ist bereits ab 11 Uhr geöffnet. Auf dem Berliner Platz erwartet die Besucher zudem der Herbstzauber mit seinen Buden. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.11.2018