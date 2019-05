Geschäfte sind geöffnet

Ludwigshafen.Die Ludwigshafener Geschäfte öffnen am Wochenende bei einem verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen. Am 5. Mai sind die Läden in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr für Besucher zu erreichen, teilt die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) mit. „Kunden aus der gesamten Region können sich dann in der Chemiestadt über die passende Frühjahrsmode informieren und dabei das ein oder andere Schnäppchen passend zur Saison machen“, so ein Sprecher. Allein in der Rhein-Galerie gibt es rund 120 Geschäfte zu erkunden. In der Innenstadt verstehen sich die TOPinLU – Ludwigshafener Traditionsunternehmen als erste Anlaufstelle.

Zaubershow für Kinder

Im Rathaus-Center zeigt das Maskottchen „Lufanti“ für Kinder seine Zaubershows zum Mitmachen – sie starten um 13.30, 15.30 und 17 Uhr auf der Center-Bühne. Daneben gibt es beim Sonntags-Gewinnspiel Center-Gutscheine im Wert von insgesamt 500 Euro zu gewinnen. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.05.2019