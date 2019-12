Gescheiterter Raubüberfall

Ludwigshafen.Zwei maskierte Personen haben versucht, eine Gaststätte im Stadtteil Hemshof auszurauben. Zeugen hatten der Polizei zufolge am frühen Freitagabend gegen 17 Uhr gemeldet, dass die zwei mutmaßlichen Täter von der Böhlstraße in die Carl-Bosch-Straße rennen würden. Beide trugen dunkle Kleidung, einer hatte eine Schusswaffe dabei. Der gescheiterte Überfall musste sich vorher abgespielt haben. Trotz umfangreicher Fahndung habe man die beiden Personen nicht mehr gefunden, teilte die Polizei am Wochenende mit. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de oder unter 0621/963 27 73 zu melden. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.12.2019