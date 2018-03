Geschichten aus dem Sport

Anzeige

Ludwigshafen.Dass es an diesem Abend um Rudern geht, merkt man direkt, wenn man das Gläserne Forum des Pfalzbaus betritt: Über der Bühne hängt ein alter Einer – ein Boot für nur einen Ruderer –, und auch am Rand steht ein solches Modell. Zudem hängt im Hintergrund eine Fahne des Ludwigshafener Rudervereins von 1878 (LRV), und es sind auch viele Mitglieder des Sportclubs zur letzten Ausgabe von „Wort und Wein“ in dieser Spielzeit gekommen.

„Ich habe das Thema Rudern nicht ganz uneigennützige gewählt, ich bin selbst seit kurzen Mitglied des Vereins“, erklärt Tilman Gersch, Intendant des Pfalzbau-Theaters und Moderator des Abends: „Der Ludwigshafener Ruderverein ist in der Stadt sehr präsent und hat eine lange Tradition.“ Und so sind an diesem Abend viele Ruderer unter den Gästen, die bei einem guten Tropfen die Geschichten und die Musik auf der Bühne genießen wollen. Das Konzept von „Wort und Wein“ ist simpel: Ein ausgewähltes Weingut aus der Region serviert mehrere Weine, währenddessen gibt es Geschichten zum jeweiligen Thema, zuletzt also zum Rudern. Theaterintendant Gersch liest Ruder-Geschichten von Brecht, Goethe oder aus Moby-Dick vor und redet mit Größen des Rudervereins über deren – und seine neue – Leidenschaft.

Erfolgreich im Achter