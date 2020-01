Geschichten gesucht

Ludwigshafen.Bei einer besonderen Aufführung greift das Prinzregententheater auf private Geschichten zurück – für die Sondervorstellung „Ludwigshafener Schlippscher“ am Mittwoch, 29. Januar, 19.30 Uhr. Dabei arbeitet Theaterleiter und Regisseur Bernhard Dropmann zehn Kurzgeschichten mit positivem Bezug zu Ludwigshafen in das Stück ein. Wichtig: Dieses Angebot gilt nur für diejenigen, die Karten im Prinzregententheater kaufen. Sie können bis zum 10. Januar eine private Kurzgeschichte mit Namensangabe an die Tourist-Information am Berliner Platz schicken. Die Veranstalter bevorzugen dabei eine E-Mail an die Adresse tourist-info@lukom.com.

Die Schauspieler Bernhard Dropmann, Igor Basse-Lemmer, Ralf Lüdke, Klaus Sokoli und Josh Kuhn spielen das Stück „Ludwigshafener Schlippscher“ unter anderem mit viel Humor. Für Einsender der privaten Geschichten klingt der Abend nach der Vorstellung mit einem Treffen im Theaterfoyer aus. Für die Vorstellung gilt ein Sonderpreis von zehn Euro auf allen Plätzen. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.01.2020