Geschichten von Flucht und Integration

Ludwigshafen.Flucht, Migration und Integration – mit diesen Themen beschäftigte sich eine Veranstaltung an der Berufsbildenden Schule (BBS) Technik I, zu der auch die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) eingeladen war. Als Leitfaden diente die Frage: „In der Vielfalt der Kulturen: Bist du, wer du bist?“ Mitveranstalter war das Online-Migrationsmuseum „Lebenswege“, das den Schülern vorgestellt wurde.

Die Seite ist ähnlich aufgebaut wie ein reales Museum, es gibt sogar Dauer- und Sonderausstellungen. Man kann Videos und Fotos anklicken, Zeitzeugenberichte wurden virtuell festgehalten. „Das Museum erzählt etwa die Geschichte der Gastarbeiter ab 1955, die angeworben wurden, da es in Deutschland zu wenige männliche Arbeitskräfte gab. Sie waren mit dafür verantwortlich, dass bald darauf die Wirtschaft boomte“, sagte Clarissa Haenn, verantwortlich für die Seite.

Eine der Ausstellungen trägt den Namen „Fluchtwege nach Rheinland-Pfalz“, hier berichten Menschen aus verschiedenen Ländern über ihre Flucht, aber auch die Migrationsgeschichte als Menschheitsgeschichte ist hier nachzulesen. Vier Menschen aus dieser Ausstellung erzählten den Jugendlichen ihre Geschichte bei einer Podiumsdiskussion. Darunter Silva Burrini, die 1957 im Alter von 17 Jahren mit einer befreundeten Familie von Italien nach Deutschland kam. „Ich wurde zum Einkaufen geschickt, damit ich Deutsch lerne. Anschluss habe ich gefunden in einer Jugendgruppe. Fremd kam ich mir nie vor“, erinnerte sich Burrini. Bei Tri Tin Vuong aus Vietnam verlief der Weg anders: „Ich floh 1986 auf einem Boot. Meine Eltern blieben in Vietnam, sie hatten mich gehen lassen, da sie ein besseres Leben für mich wollten. Zehn Monate lang belegte ich einen Sprachkurs, meine Mitschüler haben mir zum Glück sehr geholfen.“

Doch auch negative Erfahrungen machten die Migranten. „Das Bewerben war hart, ich habe viele Absagen bekommen“, meinte Vuong. Auch Omar Ali, Kurde aus dem Irak, hatte es nicht leicht. Er war 2000 als Kind mit seiner Familie geflohen. „Im Flüchtlingsheim wurde uns zwar geholfen, aber in der Stadt trafen uns oft unfreundliche Blicke. Einmal hat eine Verkäuferin sich geweigert, mir etwas zu verkaufen“, blickte der Student zurück.

Merve Uslu dagegen ist in Deutschland geboren und aufgewachsen, die Großeltern stammen aus der Türkei. „Sie wollten nur für zwei Jahre als Gastarbeiter herkommen, doch dann blieben sie. Heute leben sie ein halbes Jahr hier, ein halbes Jahr dort. Ich versuche, die Erinnerung an die türkische Kultur aufrecht zur erhalten, indem ich ihnen Fragen stelle – es sind noch viele offen“, so die Studentin, die auch musikalisch aktiv ist. Im Anschluss an die Diskussion hatten die Schüler die Möglichkeit, in Tischgesprächen ihre Erfahrungen einzubringen. Kge

