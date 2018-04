Geschichten zur Migration

Anzeige

Ludwigshafen.Die neue Leiterin des Jungen Pfalzbaus, Giuseppina Tragni, plant ein generationsübergreifendes Rechercheprojekt über Migranten der ersten Generation in Ludwigshafen. Die Geschichten sollen später als Theaterstück auf der Bühne präsentiert werden. In den 1950er und 1960er Jahren hatten Migranten aus Griechenland, Italien, dem ehemaligen Jugoslawien und aus der Türkei beim wirtschaftlichen Aufbau geholfen. Mit welchen Hoffnungen und Ängste damals die Gastarbeiter nach Ludwigshafen gekommen sind und was die ersten Eindrücke und Erlebnisse waren, sollen ihre Kinder und Enkel aufschreiben, so die Absicht des Projektes. Später sollen sie die Geschichten und Anekdoten bei dem Theaterstück vortragen und damit in die Rolle ihrer Verwandten schlüpfen.

Erstes Treffen am Samstag

Zu einem ersten Treffen am Samstag, 21. April, 16 Uhr, sind Interessierte auf die Probebühne 2 des Theaters im Pfalzbau (Eingang Berliner Straße) eingeladen. Dabei wird das Projekt vorgestellt und genauer erörtert. Um Anmeldung bittet das Theater unter der Telefonnummer 0621/504-25 61. ott