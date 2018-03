Geschwister harmonieren an der Geige

Anzeige

Ludwigshafen.Wie leichtfüßige Elfen schwebten die beiden Schwestern Anne und Isabel Merger auf die Bühne. Im gut besuchten Gemeindesaal des katholischen Pfarrzentrums St. Michael im Stadtteil Maudach legten sie ihre Violinen an und erfüllten den Raum mit erlesenem Wohlklang, bestehend aus klassischen Werken der Komponisten Pleyel, Boccherini und Igudesman. „Unser Papa hat für uns diese Stücke ausgesucht“, erklärten die Geschwister, die einer musikalischen Familie entstammen. Für die beiden war es der erste öffentliche Auftritt. Sie durften ihn mit dem Foro-Celloquartett beim Jugend-Konzert bestreiten, eine Veranstaltung des Kulturförderkreises Maudach.

Musikalische Reise

In ihren Stücken nahmen Anne (Jahrgang 2003) und Isabel Merger (Jahrgang 2005) das aufmerksame Publikum mit auf eine klangliche Reise in entlegene Winkel des Kontinents, nach Osteuropa und Irland etwa. Von dem Komponisten Aleksey Igudesman stimmte das Zweigespann, das letztes Jahr beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ den dritten Platz belegte, die Stücke „Lena Malaja“ und „Guiness, Moi Guiness“ an. Dabei streichelten die Schwestern ihre Violine nicht bloß behutsam mit dem Bogen, sondern zupften ebenso mit dem Zeigefinger an den Saiten – die sogenannte Pizzicato-Technik. Satz für Satz meisterten die beiden talentierten Jungkünstler genauso das „Duo No. 5“ und „Duo No. 2“ der Komponisten Ignaz Pleyel und Luigi Boccherini, die vor mehr als 200 Jahren lebten.

Nach dem Auftritt schloss Vater Martin Merger, selbst ein studierter Musiker und dazu Doktor der Chemie, seine Töchter strahlend in die Arme. „Wenn wir im Urlaub sind, jetzt wieder im Sommer, im Allgäu, spielen sie dort oft für die Feriengäste“, berichtete er während der Konzertpause.