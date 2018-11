Geselligkeit geht vor Gewinnen

Ludwigshafen.Die Geselligkeit beim Kegeln hat eine hohe Bedeutung – diese steht mindestens genauso im Vordergrund wie die sportliche Leistung. Zumindest lassen das die Unterhaltungen und lauten Jubelrufe der Stammformationen in der Kegelgaststätte Classic-Treff vermuten. Ambitionierte Hobbykegler ermitteln hier den Stadtmeister und das beste Team.

Das Seniorenkegelturnier habe eine 43 Jahre lange Tradition, wie Kerstin Messemer-Pfeffer von der Seniorenförderung der Stadt Ludwigshafen erzählt. „Seitdem es die Seniorentreffs gibt, die als Zentren Schwerpunkte auf Gesundheitsförderung, Kurse und Exkursionen anbieten, finden die meisten Teams selbst zusammen“, erklärt die Veranstalterin. Durch die Turniere, die aus Veranstaltungen der ehemaligen Altentagesstätte heraus entstanden sind, soll die Generation 60 plus mal rauskommen“, wie Messemer-Pfeffer erklärt.

„Die Teammitglieder kennen sich meistens privat, für einige ist Kegeln Freizeitsport.“ Die Altersangabe von 65 plus sei dabei nur eine lockere Grenze, das Mindestalter beträgt 60 Jahre.

Gruppe „LU-Maudach“ gewinnt

Kegeln hat eine große Tradition und war früher auch als Gaststättensport stark verbreitet. Mittlerweile verzeichnen die Kegel-Vereine allerdings einen deutlichen Rückgang bei den Mitgliederzahlen – mehr als andere Sportvereine. „Viele Kneipen und Gaststätten hatten früher eine Kegelbahn im Keller oder Hinterzimmer“, sagt Messemer-Pfeiffer: „Das gibt es heute nicht mehr, weil sich der Unterhalt der Kegelbahnen angesichts der sinkenden Nachfrage nicht mehr rentierte.“

Weil es so immer weniger Möglichkeiten gibt, mit der Kugel die Holzkegel umzustoßen, kommt das Seniorenturnier bei den Teilnehmern gut an. Rund 100 haben sich angemeldet.

Nach insgesamt acht Runden mit unterschiedlichen Disziplinen setzt sich die Kegelgruppe „LU-Maudach“ gegen acht weitere Teams durch. Tagesbester der Staffel ist Otto Röther mit 188 Holz. „Der Sieg war knapp, mit 35 Holz Vorsprung vor den TBO Handballoldies sind wir Turniersieger geworden“, sagt Röther und ergänzt: „Bis zum Schluss war alles offen.“

Erinnerungen sind wichtig

Die Ergebnisse und der sportliche Wettkampf sind allerdings nur zweitrangig. Die Kegler legen mehr Wert auf das Beisammensein. „Wir treten ohne Leistungsdruck an, sondern einfach aus Gaudi“, sagt Rolf Kiupel vom Team Friesenheim. „Trotzdem nehmen wir das Turnier ernst“, erklärt Brigitte Reisinger, die seit 45 Jahren kegelt. „Das Zusammensein bedeutet für uns Bewegung und Spaß“, freut sich Elly Dissinger: „Vor allem in unserem Alter ist es wichtig, Kontakte zu suchen und zu pflegen, um nicht anonym zu bleiben. Es ist schön, wenn man sich an solche Erlebnisse erinnern kann.“

Nachdem die Seniorenförderung in verschiedenen Senioreneinrichtungen angefragt hatte, habe sich die Veranstaltung über Mund-zu-Mund-Propaganda schnell herumgesprochen, wie Leiter Marco Magin erzählt. Viele Teilnehmer seien sogar regelmäßig noch als Freizeitkegler in Vereinen aktiv.

„Kegeln ist eine Mischung aus Gesellschaft, Unterhaltung und Bewegung – und nicht so locker wie es aussieht“, sagt der 87-jährige Bruno Lex: „Das können wir hier alle erleben. Ich fahre auch noch Auto und gehe tanzen.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018