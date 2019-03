Gespann in der Klemme

Ludwigshafen.In eine kuriose Situation hat sich ein Lkw-Fahrer in Ludwigshafen manövriert. Wie die Polizei gestern mitteilte, senkte sich die Schranke am Bahnübergang in der Hemshofstraße am Mittwochabend genau zwischen die Zugmaschine und den Auflieger des Gespanns, so dass der Mann sein Fahrzeug ohne Hilfe weder nach vorn noch nach hinten aus der misslichen Lage steuern konnte. Die Anlage des Bahnübergangs schaltete auf Störung und die Schranke verharrte in ihrer Position. Techniker der Deutschen Bahn mussten das Problem beheben. Der Bahnverkehr wurde vorübergehend eingestellt.

Offenbar hatte der Lkw-Fahrer die Ausfahrt eines Parkhauses blockiert, während der am Übergang wartete. Als ein Auto ausfahren wollte, tastete sich der Brummifahrer mit seinem Gespann auf den Übergang vor. Plötzlich schaltete die Ampel auf Rot und ein Signal ertönte, woraufhin er stehen blieb. Im Rückspiegel beobachtete er, wie sich die Schranke senkte. Um Schäden zu vermeiden, ließ er sein Gespann noch etwas vorrollen, damit sich die Schranke genau in die Lücke zwischen Zugmaschine und Anhänger senkte. jei

