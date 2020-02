Gespräch in Kneipe – statt in der Kirche

Ludwigshafen.„Wir wollen raus aus kirchlichen Räumen und gehen dahin, wo sich die Menschen auch sonst aufhalten“, begründet Sprecherin Brigitte Deiters den Sinneswandel. Die katholische Passantenseelsorge geht ab Montag ganz andere Wege. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind künftig nicht mehr in der St. Ludwig-Kirche ansprechbar, sondern an jedem ersten Montag im Monat in einer Kneipe in Ludwigshafen. „Wir starten im Café Königs und wollen dann weitere Lokalitäten ausprobieren“, erläutert Deiters das neue Projekt „ansprechBar“ im katholischen Dekanat.

Persönliche und materielle Sorgen

„Zwischen Aktivität und Ruhe – die Suche nach dem richtigen Maß in meinem Leben“ lautet das Thema des ersten Abends am Montag, 2. März, bei „Königs Café Bar“ (Bahnhofstraße 4). Um 18.30 Uhr stellen sich die Mitarbeiter den Gästen kurz vor. Nach einem gemeinsamen Essen stehen sie ab 19.30 Uhr für weitergehende Gespräche zur Verfügung, so der Ablauf. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

„Das Kneipengespräch findet nicht in einem abgegrenzten Raum statt, sondern mittendrin“, sagt die Sprecherin. Erfahrungen in anderen Städten mit dem „Stammtisch für Entdecker“ des Bistums hätten gezeigt, dass dies ganz gut funktioniere. Bei einem Probelauf haben die Ehrenamtlichen indes gemerkt, dass es außenrum nicht zu laut sein darf.

Nach der Schließung der Passantenseelsorge „Lichtpunkt“ beim S-Bahnhof Ludwigshafen-Mitte hatte das Dekanat vor einem Jahr ein seelsorgerisches Angebot im Vorraum der St. Ludwig-Kirche gestartet. Zehn Ehrenamtliche stehen bereit – als Ansprechpartner bei persönlichen Problemen, materiellen Sorgen oder Einsamkeit.

„Die Resonanz in St. Ludwig ist leider ein wenig hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben“, berichtet die Sprecherin. Die „Stammgäste“ aus dem ehemaligen Lichtpunkt seien teilweise gefolgt, es habe aber wenig „Laufkundschaft“ gegeben. Deshalb entschieden die Verantwortlichen, Neues auszuprobieren – ohne einen starken religiösen Schwerpunkt. „Es geht um Fragen des Lebens, und nicht um Fragen der Kirche.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020