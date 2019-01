Gespräch mit Schad

Ludwigshafen.Kirchenpräsident Christian Schad kommt zu einer Diskussion über die Reformation und deren Auswirkungen am Freitag, 18. Januar, um 19 Uhr ins Stadtmuseum (Rathaus-Center). Er spricht dabei über die Frage, in welchem Verhältnis Glaube und Freiheit, Überzeugung und Toleranz in der heutigen multireligiösen Gesellschaft stehen. Nach der Begrüßung durch Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) folgt ein Gespräch, das die Gesamtprojektleiterin der Reformationsausstellung, Charlotte Glück, moderiert. Die Leiterin des Stadtmuseums Zweibrücken ist Mitglied im Vorstand des Vereins für Pfälzische Kirchengeschichte.

Drucken mit Tiegelpresse

Danach lädt Wolfgang Vogel von der Druckwerkstatt „Slowtype“ zum Drucken ein. Er benutzt die in der Ausstellung gezeigte Bostontiegelpresse, die nach demselben Prinzip funktioniert, wie die Gutenberg-Presse zur Zeit Martin Luthers. Die Arbeiten können die Besucher kostenlos mitnehmen. Die Reformations-Ausstellung im Stadtmuseum wird noch bis zum Samstag, 19. Januar, gezeigt. ott

