Gespräche über das Scheitern

Ludwigshafen.Unter dem Motto „Warum Scheitern zum Erfolg gehört“ stehen die zwölften Ludwigshafener Personalgespräche der Hochschule am Mittwoch, 29. Januar, 17.30 Uhr, in der Aula (Ernst-Boehe-Straße). Die Referenten geben dabei einen Einblick, an welchem Misserfolg sie am meisten gewachsen sind. Dabei berichten Andreas Beseler (Gründer des Projekts „Rad statt Rollstuhl“), Martin Gaedt (Unternehmer und Autor), Peter Mudra (Präsident der Hochschule), Maximilian Pollux (Ex-Gangster und Präventionsberater), Jutta Rump (Direktorin am Institut für Beschäftigung und Employability) und Ursula Schwarzenbart (Daimler AG). Nähere Infos und Anmeldung unter www.ibe-ludwigshafen.de. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020