Gesundheitsamt meldet 233 Fälle

Ludwigshafen.Die Anzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen ist in Ludwigshafen am Donnerstag leicht angestiegen. Wie das für die Chemiestadt zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises mitteilte, waren Stand 15 Uhr 233 Menschen mit Covid-19 infiziert – acht mehr als am Mittwoch. Für den Rhein-Pfalz-Kreis wurden lediglich zwei neue Fälle gemeldet, dort sind 186 Menschen positiv getestet. In Speyer (53) und Frankenthal (33) blieben die Zahlen unverändert. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.04.2020