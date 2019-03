Gewerkschaft verteilt Rosen

Ludwigshafen.„Fair gehandelte“ Rosen an Frauen verteilten (v.l.) Susanna Storzum, Silvia Fels, Monika Haag, Lisa Martin, Agathe Hohmann, Petra Schulte, Kristin Kaworski, Rüdiger Stein und Angelika Feusette gestern bei einer DGB-Aktion in der Innenstadt. Auch mit einer abendlichen Filmvorführung machten sie darauf aufmerksam, dass Frauen im Berufsleben um die gleiche Bezahlung kämpfen müssen. Ein großes Fest zum Weltfrauentag steigt indes am Samstag, 23. März, ab 15 Uhr im Kulturzentrum „dasHaus“.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.03.2019