Gimmy übernimmt zur nächsten Saison

Ludwigshafen.Für ein Kuriosum sorgte in der Winterpause der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar der FC Arminia 03 Ludwigshafen: Der Club wird in der laufenden Saison bereits seinen dritten Trainer ins Spiel bringen. Nach Hakan Atik (43), von dem sich die Rheingönheimer kurz vor Weihnachten trennten, kommt als Zwischenlösung bis zum Ende der Rückrunde Sahin Pita (48), der nach 15 Oberligaspielen zum SV Büchelberg weiterzieht. Dann wird bereits am 21. Juni Ralf Gimmy (59/FC Speyer 09) zum ersten Training für die Saison 2020/21 bitten: Ob in der Oberliga oder in der Verbandsliga Südwest – Gimmy hat für beide Ligen zunächst einen Einjahresvertrag unterschrieben.

Für Gimmy ist das Engagement bei den Arminen eine Rückkehr zu seinen fußballerischen Wurzeln. Denn am Hohen Weg begann seine Karriere als Spieler: Zwölf Jahre lang kickte der gebürtige Rheingönheimer beim FC Arminia zunächst in der Jugend, dann zwei weitere Jahre bei den Aktiven, ehe er für sieben Jahre zum VfR Mannheim wechselte. Über den FV Dudenhofen folgte als nächste Station TuS Mechtersheim – und dort schrieb Gimmy schließlich „Fußballgeschichte“.

Der Diplom-Betriebswirt startete am 1. Juli 1989 als Spielertrainer und blieb dann bis zum 30. Juni 2012 Coach – 23 Jahre lang: Fußballexperten vermuten, dass eine solche Langzeitbetreuung in Deutschland einmalig ist. Nach einer „schöpferischen Pause“ engagierte sich Gimmy am 19. Januar 2013 beim FC Speyer 09. Auch dort wurde er zum „Langzeittrainer“ und verlässt den Verbandsligisten nun am Saisonende nach siebeneinhalb Jahren.

Nun kann es am Ende der laufenden Saison zu einem Kuriosum kommen: Dass Gimmy mit seinem Verein FC Speyer 09 (derzeit Tabellenzweiter) in die Oberliga aufsteigt und sein neuer Verein FC Arminia 03 von dort in die Verbandsliga zurückkehrt. „Das wäre schon verrückt“, lacht Gimmy, der den Rheingönheimern, die derzeit nur einen Rang vor den womöglich fünf Abstiegsplätzen stehen, den Klassenerhalt zutraut: „Das ist von der spielerischen Klasse des Kaders zu erwarten.“

Gimmy ist ein „Dauerbrenner“. Als Spieler sieben Jahre beim VfR Mannheim, dann 23 Jahre als Spieler, Co-Trainer und Coach bei TuS Mechtersheim und schließlich siebeneinhalb Jahre beim FC Speyer 09. „Ich bin kein Wandervogel – wie man sieht“, sagt er. Seine Bodenständigkeit beweist er auch im Privatleben: 39 Jahre lang lebte Gimmy in Rheingönheim, ehe er in Mechtersheim mit einem Hausbau vor 20 Jahren Fuß fasste. Seit 34 Jahren ist er bei dem Mundenheimer Traditionsunternehmen Giulini oder einer der Nachfolgefirmen beschäftigt.

Nach Rheingönheim sind seine Bindungen nie abgerissen. Nun kehrt er wieder in seine alte Heimat zurück – „der Kreis schließt sich“, wie er selbst urteilt. rs

